سبتة المحتلة تسجل حالة وفاة جديدة بـ”كورونا” لامرأة مسنة

سجلت مدينة سبتة المحتلة، خلال 24 ساعة الأخيرة، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة التراكمية للوفيات إلى 6 حالات جديدة.

وبحسب موقع “إلفارو”، فإن الوفاة تتعلق بامرأة مسنة، بالغة من العمر 84 سنة، كانت تعاني أمراضا مزمنة، ودخلت للعلاج في المستشفى الجامعي في الثغر المحتل، بعد تدهور حالتها الصحية.

وتضاف الوفاة الجديدة إلى وفاة 3 نساء، ورجلين كبيرين في السن، وشابة واحدة في عقدها الثاني.

وارتفع عدد الحالات الحرجة، التي تتابع علاجها في المستشفى الجامعي إلى 8 حالات.