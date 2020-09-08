سجلت مدينة سبتة المحتلة، خلال 24 ساعة الأخيرة، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة التراكمية للوفيات إلى 6 حالات جديدة.
وبحسب موقع “إلفارو”، فإن الوفاة تتعلق بامرأة مسنة، بالغة من العمر 84 سنة، كانت تعاني أمراضا مزمنة، ودخلت للعلاج في المستشفى الجامعي في الثغر المحتل، بعد تدهور حالتها الصحية.
وتضاف الوفاة الجديدة إلى وفاة 3 نساء، ورجلين كبيرين في السن، وشابة واحدة في عقدها الثاني.
وارتفع عدد الحالات الحرجة، التي تتابع علاجها في المستشفى الجامعي إلى 8 حالات.
كانت هذه تفاصيل خبر سبتة المحتلة تسجل حالة وفاة جديدة بـ”كورونا” لامرأة مسنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.