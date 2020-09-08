بينهم المدرب و4 لاعبين.. سريع واد زم يسجل 7 إصابات بكورونا في صفوف الفريق

كشفت الفحوصات الطبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف لاعبي فريق سريع وادزم.

وحسب مصادر “اليوم24” من داخل الفريق، فإن الإصابات المذكورة تتعلق بـ3 لاعبين، وإداري، وحامل للأمتعة، وممرض الفريق، ومدرب الفريق، منير شبيل، علما أن الفحوصات، التي خضع لها الفريق، السبت الماضي، أكدت إصابة لاعب آخر بالفيروس ليصبح العدد الإجمالي 8 لاعبين.

وأضاف المصدر ذاته أنه كان مقررا أن تجرى مباراة واد زم، وفريق الرجاء، غدا الأربعاء، غير أن ظهور 8 حالات جديدة في صفوف لاعبيه يرجح تأجيل المواجهة، للمرة الثانية على التوالي، بعدما كانت قد أجلت في وقت سابق للسبب نفسه.

ويستقبل فريق رجاء بني ملال لكرة القدم، مساء اليوم، في الملعب البلدي في مدينة واد زم، فريق الدفاع الحسني الجديدي، في المباراة المؤجلة من الجولة 22 في الدوري الاحترافي.