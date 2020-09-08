علماء: احتمالُ إصابة مرضى كورونا بعدوى طويلة الأمد في الأمعاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، حديثا، بيانا لعلماء صينيين مفاده أن مرضى كورونا فد يصابوا بعدوى معوية طويلة الأمد.

وأوضح العلماء من هونغ كونغ أن مرضى فيروس كورونا معرضون للإصابة بعدوى معوية نشطة ومطولة رغم عدم ظهور الأعراض في الجهاز الهضمي، وقد يواصل الفيروس إصابة القناة الهضمية والتناسخ فيها حتى بعد أن يندثر في الشعب الهوائية.

وأضاف العلماء بقولهم إن النتائج التي نشرت في دورية "جات" الطبية، يمكن أن تساعد في تحديد حالات الإصابة وعلاجها.

ويواصل الفيروس الانتشار حول العالم، إذ بلغ إجمالي الإصابات إلى 27 مليونا و339 ألف حالة. كما وأن عدد المتعافين تجاوز 18.3 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 892 ألفا، وذلك بحسب ما نشرته جامعة "هوبكنز" الأميركية صباح اليوم.

وسجلت البرازيل 10 آلاف و273 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و310 وفيات خلال الساعات ال24 الماضية.

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وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس منذ ظهور الوباء 4.15 ملايين حالة إصابة، وفقا لبيانات الوزارة، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 126 ألفا و960.

وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند الأرقام المسجلة في البرازيل، حيث بلغ 4.2 مليون حالة منذ بدء تفشي الوباء، لتتقدم على البرازيل بفارق 70 ألف حالة. وبهذا الارتفاع الكبير في عدد الإصابات تصبح الهند ثاني الدول الأكثر تضررا بالوباء بعد الولايات المتحدة.

وبهذا الارتفاع في عدد الإصابات، تصبح الهند ثاني أكثر الدول تضررا بالوباء في العالم بعد الولايات المتحدة التي بلغ فيها عدد الإصابات 6.3 مليون.

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