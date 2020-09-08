شكرا لقرائتكم خبر عن إيران توجه لائحة اتهام جديدة لبريطانية مسجونة لديها والان مع التفاصيل

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 وجهت إيران، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام جديدة للبريطانية الإيرانية المسجونة منذ عام 2016، نازانين زاغاري راتكليف، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

Advertisements وذكر موقع تلفزيون ”إرب نيوز“ الرسمي على الإنترنت أن ”الغرفة الخامسة عشرة لمحكمة الثورة الإسلامية استدعت نازانين زغاري صباح اليوم مع محاميها؛ لإخطارها بصدور لائحة اتهام جديدة“ بحقها، مستندا إلى مصدر مطلع. دون إعطاء مزيد من التفاصيل

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