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مساعدات إماراتية لأسر الشهداء في المكلا باليمن

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

زار وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عددا من أسر الشهداء بمديرية المكلا في محافظة حضرموت، تجسيدا لروح الأخوة والتضامن والوقوف مع أسر الشهداء والمساهمة في تخفيف العبء الملقى على عاتقهم.

 

وقدم الوفد خلال الزيارة مساعدات إنسانية شملت سلال غذائية وحقائب مدرسية وهدايا متنوعة.

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وأكد حميد راشد الشامسي، رئيس المساعدات الإنسانية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم اللازم لأسر الشهداء.

 

وأعرب أهالي الشهداء بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت عن شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية التي تأتي استمرارا لنهج الإمارات الإنساني في توفير الدعم اللازم.

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