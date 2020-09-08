شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا ترصد 2880 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 أظهرت بيانات فريق العمل المكلف بمكافحة مرض كوفيد-19 في إندونيسيا تسجيل 2880 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و105 وفيات بسبب المرض يوم الاثنين.

Advertisements وهذه أقل زيادة في الإصابات اليومية خلال ستة أيام، وبذلك يصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 196989 حالة، بينما ارتفعت الوفيات إلى 8130.

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