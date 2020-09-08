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شكرا لقرائتكم خبر عن إيران.. 2302 إصابة جديدة بكورونا و132 حالة وفاة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع لنحو 391 ألف حالة، بعد تسجيل 2302 إصابة جديدة.
وأفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع ليبلغ 22 ألفا و542 حالة، بعد تسجيل 132 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأشارت إلى أن 3713 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 337 ألفا.
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