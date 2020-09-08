شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحذر مواطنيها: كورونا حاضر بيننا والان نبدء بالتفاصيل

دعت السلطات البريطانية مواطنيها إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات الصحية الرسمية مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كرونا مجددًا في أنحاء واسعة من البلاد.

وقال وزير الإسكان البريطاني روبرت جينريك اليوم "يجب علينا أن نكون حذرين بشدة بعد تسجيل 2948 إصابة جديدة أمس، الاثنين"، مضيفًا أن الوضع مقلق ولا يزال الفيروس حاضرًا بيننا.

وحث المواطنين على اتباع توجيهات الحكومة للسيطرة على معدل انتشار المرض، مطالبًا الجميع أن يكون الجميع حذرين وبشكل خاص مع دخول فصلي الخريف والشتاء.