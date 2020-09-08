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إعادة فتح "تاج محل" رغم ارتفاع إصابات كورونا في الهند

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أعلن مسؤولون في الهند اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يتم إعادة فتح مزار "تاج محل"، وهو أشهر المعالم السياحية في الهند، بعد مرور أكثر من ستة أشهر على إغلاقه، وذلك على الرغم مما تشهده البلاد من ارتفاع قياسي في أعداد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.

وقال أميت سريفاستافا، المسؤول الاقليمي في وزارة السياحة، إنه "من المقرر أن يتم إعادة فتح تاج محل - الذي تم غلق أبوابه في منتصف مارس قبيل فرض إجراءات الإغلاق على مستوى البلاد - في 21 من سبتمبر".

وأوضح أنه "سيتعين على السائحين اتباع جميع بروتوكولات /كوفيد/19-، مثل التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين"، مضيفا أنه سيتعين عليهم شراء تذاكر الدخول من خلال الإنترنت.

وكانت الهند قد تجاوزت البرازيل أمس الاثنين من حيث عدد حالات الاصابة بالفيروس، لتصبح ثاني أكبر دولة في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث أعداد المصابين الذين تخطى عددهم 2ر4 مليون حالة.

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