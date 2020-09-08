الملك سلمان وماكرون يستعرضان جهود مجموعة العشرين لمواجهة آثار «كورونا»

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم (الاثنين)، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجرى خلال الاتصال استعراض جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها السعودية، للعمل على ما فيه منفعة للشعوب ودعم الاقتصاديات ومساندة الأنظمة الصحية لمواجهة آثار جائحة كورونا.
واستعرض الجانبان أيضاً العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما بحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
ونوّه الرئيس الفرنسي بمستوى العلاقات بين البلدين، مشيدا بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام.
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