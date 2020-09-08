بالصور... أفخم القصور الرئاسية حول العالم

وكشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أن قصر سلطان دولة بروناي، الذي تتجاوز مساحته 200 ألف متر مربع، يحتل المرتبة الأولى حسب هذا التصنيف، يليه القصر الأبيض في أنقرة، وهو القصر الرئاسي، الذي تتعدى مساحته كذلك 200 ألف متر مربع ويتكون من أكثر من ألف غرفة.قصر سلطان دولة بروناي

القصر الأبيض في أنقرة

في المقابل، يحتل قصر كيرينالي، وهو مقر الإقامة الرسمي الحالي لرئيس إيطاليا، المرتبة الثالثة وفقا لهذا التصنيف، بينما يحظى قصر باكنغهام في لندن بالمرتبة الرابعة.

قصر كيريناليقصر باكنغهام

وجاءت قلعة براغ في المرتبة الخامسة وفقا لهذا التصنيف. أما المرتبة السادسة، فكانت من نصيب قصر مونكلوا في مدريد، الذي كان يحظى بإعجاب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، يليه قصر الكرملين، أو مقر الحكم في العاصمة الروسية موسكو.

قلعة براغقصر مونكلوا في مدريدقصر الكرملين

ويحتل قصر راشتراباتي بهافان، وهو المقر الرسمي لرئيس الهند، المرتبة الثامنة حسب هذا التصنيف، حيث تتجاوز مساحته 19 ألف متر مربع، يليه قصر الإليزيه، وهو المقر الرسمي لرئيس جمهورية فرنسا. وبحسب هذا التصنيف، يحتل قصر الفجر في البرازيل، بمساحة تبلغ 7 آلاف متر مربع، المرتبة العاشرة.

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قصر راشتراباتي بهافانقصر الإليزيهقصر الفجر في البرازيل

وفسرت الصحيفة أنه من حيث المساحة، يتنافس قصر سلطان بروناي والقصر الأبيض الذي بناه رجب طيب أردوغان في أنقرة على المرتبة الأولى، حيث يشتهر كلاهما بمساحة تفوق 200 ألف متر مربع وضمهما لأكثر من ألف غرفة.

في أوروبا، تتجاوز مساحة قصر كيرينالي 100 ألف متر مربع، بينما تزيد مساحة قصر باكنغهام وقلعة براغ على 70 ألف متر مربع. وفي هذا الصدد، تؤكد الدراسات أنه ليس شرطا أن تكون أكبر القصور هي الأكثر قيمة.

ووفقا لتقييم موقع "ايموف"، تفوق قيمة قصر باكنغهام 5.5 مليارات يورو (حوالي 6.49 مليارات دولار)، متقدما بشكل واضح على قصر سلطان بروناي، الذي تقدر قيمته بنحو 3.37 مليارات يورو (اليورو يساوي تقريبا 1.18 دولار).