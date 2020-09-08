تألّقي بفستان صيفي على طريقة نانسي عجرم (صورة)

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة صور ملتقطة خلال إجازة صيفية قررت أن تمضيها في إحدى المناطق الجبلية في لبنان.
ظهرت في الصور بفستان كاجوال بسيط وطويل باللون الأسود بتصميم "أوف شولدر"، وزيّنت عنقها بسلسلة ذهبية، وتميزّت قصة الفستان بأزرار من منتصفه إلى أسفله، وبدا ضيقاً عند الخصر وتنورته واسعة، وتميّز بقماش صيفي ناعم، ونسّقت مع الفستان صندلاً مفتوحاً بتصميم ناعم وباللون الأسود ايضاً.
ومن الناحية الجمالية، تركت نانسي شعرها على طبيعته، واعتمدت نظّارة شمسية سوداء مع مكياج بسيط.
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