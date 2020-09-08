قائد عمليات البصرة يعلن مصادرة أسلحة متوسطة وخفيفة والقبض على 52 مطلوباً اليوم

أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام، الثلاثاء، عن مصادرة أسلحة متوسطة وخفيفة والقبض على 52 مطلوباً خلال اليوم.
وقال نزال في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عمليات اليوم موفقة والنتائج إيجابية، وتم القاء القبض على ٥٢ مطلوب وفق مواد جنائية مختلفة"، مبيناً ان "توقف العمليات واستمرارها يعتمد على تقدير الموقف العام".
وأضاف أنه "من واجب القوات الأمنية حصر السلاح بيد الدولة والحد من النزاعات العشائرية وايجاد البيئة الآمنة للمواطنيين"، مؤكداً أن "المعلومة الاستخبارية هي ألتي أدت الى نجاح عملية اليوم".
وأضاف أنه "من واجب القوات الأمنية حصر السلاح بيد الدولة والحد من النزاعات العشائرية وايجاد البيئة الآمنة للمواطنيين"، مؤكداً أن "المعلومة الاستخبارية هي ألتي أدت الى نجاح عملية اليوم".
ولفت صدام، إلى أن "قواتنا الأمنية كانت على مستوى جيد من المهنية في تأدية واجباتها الأمنية والتعامل الإنساني مع المواطنيين، وتمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع خلال لعمليات".
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