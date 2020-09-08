​نائب: اداء كمبش بالوقف السني هو الافضل رغم تسنمه المنصب لفترة قصيرة

وقال العيثاوي في حديث لـ الخليج 365، ان "الاداء الذي قدمه رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش والزيارات والمتابعات التي اجراها رغم تسنمه المنصب لفترة قصيرة، هو افضل اداء"، مبينا "اننا لمسنا منه حركة مكوكية حول كل ما يخص شؤون الوقف السني".

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واضاف "توجد هناك بعض التركمات التي جاءت من الرؤساء السابقين والذين اساءوا الى الوقف السني والمؤسسة الدينية"، مشددا على "ضرورة منح كمبش فرصة اطول كونه قدم الكثير رغم التحديات الموجودة من وباء كورونا والتغييرات التي جرت في الحكومة".

واكد ان "كمبش قدم شي افضل من السابقين لغاية الان، ونأمل ان يعطى فرصة اكثر ويقيم الاداء بعد هذه الفرصة".