اكد النائب يحيى العيثاوي، الثلاثاء، ان اداء رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش هو الافضل رغم تسنمه المنصب لفترة قصيرة، داعيا الى اعطاءه فرصة اكبر وبعدها يتم تقييم اداءه.
وقال العيثاوي في حديث لـ الخليج 365، ان "الاداء الذي قدمه رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش والزيارات والمتابعات التي اجراها رغم تسنمه المنصب لفترة قصيرة، هو افضل اداء"، مبينا "اننا لمسنا منه حركة مكوكية حول كل ما يخص شؤون الوقف السني".
واضاف "توجد هناك بعض التركمات التي جاءت من الرؤساء السابقين والذين اساءوا الى الوقف السني والمؤسسة الدينية"، مشددا على "ضرورة منح كمبش فرصة اطول كونه قدم الكثير رغم التحديات الموجودة من وباء كورونا والتغييرات التي جرت في الحكومة".
واكد ان "كمبش قدم شي افضل من السابقين لغاية الان، ونأمل ان يعطى فرصة اكثر ويقيم الاداء بعد هذه الفرصة".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: اداء كمبش بالوقف السني هو الافضل رغم تسنمه المنصب لفترة قصيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.