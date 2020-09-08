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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع داعشي واعتقال آخر في عملية أمنية عراقية بكركوك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أفادت مصادر أمنية واستخباراتية في العراق، اليوم الثلاثاء، بمقتل مسلح واعتقال آخر، وتدمير أوكار لتنظيم «داعش» الإرهابي، في عملية أمنية بمناطق متفرقة من محافظة كركوك شمالي بغداد، وفقا للاتحاد.
وقالت المصادر: إن قوات الشرطة الاتحادية باشرت بعملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم «داعش» الإرهابي لتفتيش وتطهير المناطق والقرى، ضمن قاطع عمليات كركوك، وأسفرت عن تدمير ستة «أوكار للعصابات الإرهابية»، عبارة عن مضافات تستخدم للتخفي والاختباء، بالإضافة إلى تفجير ثلاث عبوات ناسفة عثر عليها أثناء عملية تفتيش وتطهير تسع قرى ضمن ناحية الرشاد والمناطق المحيطة بها في كركوك.
وذكرت وكالة الاستخبارات في الشرطة الاتحادية، أنه تم «القبض على مسؤول العبوات الناسفة بما يسمى بديوان الجند /ولاية دجلة/ في كركوك، إثر ورود معلومات استخباراتية بعد ملاحقته بمناطق محافظة كركوك والإطاحة به في مركز المحافظة، وإحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل».
وأوضحت أن انتحارياً بتنظيم «داعش»الإرهابي قام بتفجير نفسه أثناء ملاحقته من قبل القوات الأمنية خلال عملية جنوب كركوك.
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