شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خالد بن محمد بن زايد يطمئن على مصابي حادث أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 اطمأن الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، على صحة وأوضاع المصابين في الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي في أبوظبي.

Advertisements ووجّه دائرة تنمية المجتمع بمتابعة أوضاع المصابين وتلبية احتياجاتهم وتقديم كافة أنواع الدعم متمنياً لهم الشفاء العاجل. كما وجه الجهات المعنية بمراجعة كافة متطلبات الأمن والسلامة في جميع وسائل نقل وتخزين وتوصيل الغاز الخاص بالمباني وذلك حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارة وتحديثها وفق أحدث الممارسات العالمية لضمان توفير أفضل سبل الحماية اللازمة لأفراد المجتمع.

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