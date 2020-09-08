شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب ترصد إقبال السيدات للتصويت بانتخابات الشيوخ فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب، انتظام عملية التصويت بلجان جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمحافظة أسيوط، مضيفة أن اللجان شهدت إقبالا ملحوظا من السيدات، حيث تصدرت النساء من أعمار مختلفة، المشهد الانتخابي بالمحافظة.

وأضافت غرفة العمليات، أن درجات الحرارة المرتفعة لم تؤثر على إقبال أبناء محافظة أسوان، الذين توافدوا لأداء واجبهم الوطني، والتصويت خلال جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، موضحة أن مندوبى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المتابعين لسير عملية التصويت في اللجان، أفادوا بتوافر كافة السبل اللازمة لتسيير عملية تصويت المواطنين، مع ضمان الحفاظ على حق المواطن في سرية الإدلاء بصوته، حيث خُصص بداخل كل لجنة مكان معزول للتصويت.

أكدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها رصدت انتظام انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي انطلقت الجولة الثانية منها في الداخل اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى مساء غد الأربعاء.

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وأضافت التنسيقية أنها تتابع جولة الإعادة، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرة إلى أنها بدأت أعمال الرصد والمتابعة للانتخابات، صباح اليوم، وتواصل متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من الانتخابات فى الدوائر التى تشهد جولة إعادة على مقاعد الفردى.

وذكرت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تعتمد على متابعيها فى المحافظات التى تشهد جولة إعادة، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامى بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمراً صحفياً كل 4 ساعات على مدار يوم التصويت، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية «زووم».