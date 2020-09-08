حوادث السير تودي بحياة 22 شخصا وتوقع 1869 جريحا في أسبوع

لقي 22 شخصا مصرعهم، وأصيب 1869 آخرين بجروح، إصابات 57 منهم بليغة، في 1352 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع، الممتد من 31 غشت إلى 6 شتنبر 2020.

وأرجع بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وتغيير الاتجاه من دون إشارة، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض في ضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة، والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 36 ألفا و276 مخالفة، وإنجاز 9 آلاف، و698 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 26 ألفا، و578 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات، بلغ 5 ملايين و513 ألفا، و200 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة في المحجز البلدي 4078 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5496 وثيقة، وعدد المركبات، التي خضعت للتوقيف 124 مركبة.