أمواج البحر تلفظ جثة شاب قضى نحبه غرقا في الشمال

لفظت أمواج شاطئ “ريستينكا”، أمس الاثنين، في عمالة المضيق الفنيدق، جثة شاب في عقده الثالث، قضى نحبه غرقا في عرض المتوسط.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن السلطات المحلية، والعناصر الأمنية، انتقلت إلى الشاطئ فور توصلها بإخبارية تفيد وجود جثة، فيما لم يتم تحديد هويتها.

ومن المرجح، حسب شهود عيان أن تكون أسباب الوفاة متعلقة بمهاجر غير قانوني، حاول الوصول إلى إسبانيا عن طريق قارب، قبل أن يلقى حتفه.

ونقلت سيارة لنقل الأموات جثة الشاب إلى مستودع الأموات في المستشفى المحلي، التابع لعمالة المضيق الفنيدق، قصد عرضها على تشريح طبي لمعرفة ظروف، وملابسات الوفاة.