لفظت أمواج شاطئ “ريستينكا”، أمس الاثنين، في عمالة المضيق الفنيدق، جثة شاب في عقده الثالث، قضى نحبه غرقا في عرض المتوسط.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن السلطات المحلية، والعناصر الأمنية، انتقلت إلى الشاطئ فور توصلها بإخبارية تفيد وجود جثة، فيما لم يتم تحديد هويتها.
ومن المرجح، حسب شهود عيان أن تكون أسباب الوفاة متعلقة بمهاجر غير قانوني، حاول الوصول إلى إسبانيا عن طريق قارب، قبل أن يلقى حتفه.
ونقلت سيارة لنقل الأموات جثة الشاب إلى مستودع الأموات في المستشفى المحلي، التابع لعمالة المضيق الفنيدق، قصد عرضها على تشريح طبي لمعرفة ظروف، وملابسات الوفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمواج البحر تلفظ جثة شاب قضى نحبه غرقا في الشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.