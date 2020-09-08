- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تمكن طفل مغربي الأصل، يدعى إنزو، من التوفق في برنامج “ذا فويس كيدز” في فرنسا، بفضل موهبته الغنائية، التي مكنته من مواصلة المنافسة على اللقب.
وللتعرف على إنزو، تواصل “اليوم 24” مع والدته في هون كونغ، التي كشفت أن إنزو شادي، يبلغ من العمر 11 سنة، ويدرس بمستوى الأولى إعدادي في مؤسسة إنجليزية.
وأضافت فاطمة الزهراء أن إنزو من أم مغربية، وأب فرنسي، يقضي العطل الصيفية في المغرب، ويعشق ذلك كثيرا.
وعن مواهبه تقول الأم: “يعشق الغناء منذ الصغر، كما يعشق كرة القدم، فهو يلعب في ناد في هونكونع، كما أنه يملك قناة على يوتوب منذ أن كان في سن الـ 8 سنوات، ويقدم من خلالها لمتتبعيه أغاني “rap”، و”hip hop”.
وتحدثت والدة إنزو عن مشاركته في برنامج اكتشاف المواهب، وقالت: “في يوم من الأيام توصلنا برسالة إلكترونية من البرنامج الفرنسي “the voice kids”، بعد إعجاب المشرفين بغنائه، وعرضوا علينا مشاركته في البرنامج، وهكذا انطلقت المغامرة” .
وزارت المتحدثة نفسها: “إنزو بحكم عشقه لـ”rap” الأمريكي، فهو يعشق المغني “soprano”، ولذلك كان سعيدا جدا بمواصلة المسيرة في البرنامج مع فريقه.
وأشات والدة إنزو إلى الدور الإيجابي، التي لعبته قناته في يوتوب في شهرته، حيث قالت إنه ألف بنفسه أغنية بعنوان lockdow، وصلت نسبة مشاهدتها إلى 72000مشاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مشاركته في “ذا فويس فرنسا”.. تعرف على “إنزو” ذو الأصول المغربية -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.