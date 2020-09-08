بعد مشاركته في “ذا فويس فرنسا”.. تعرف على “إنزو” ذو الأصول المغربية -فيديو

تمكن طفل مغربي الأصل، يدعى إنزو، من التوفق في برنامج “ذا فويس كيدز” في فرنسا، بفضل موهبته الغنائية، التي مكنته من مواصلة المنافسة على اللقب.

وللتعرف على إنزو، تواصل “اليوم 24” مع والدته في هون كونغ، التي كشفت أن إنزو شادي، يبلغ من العمر 11 سنة، ويدرس بمستوى الأولى إعدادي في مؤسسة إنجليزية.

وأضافت فاطمة الزهراء أن إنزو من أم مغربية، وأب فرنسي، يقضي العطل الصيفية في المغرب، ويعشق ذلك كثيرا.

وعن مواهبه تقول الأم: “يعشق الغناء منذ الصغر، كما يعشق كرة القدم، فهو يلعب في ناد في هونكونع، كما أنه يملك قناة على يوتوب منذ أن كان في سن الـ 8 سنوات، ويقدم من خلالها لمتتبعيه أغاني “rap”، و”hip hop”.

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وتحدثت والدة إنزو عن مشاركته في برنامج اكتشاف المواهب، وقالت: “في يوم من الأيام توصلنا برسالة إلكترونية من البرنامج الفرنسي “the voice kids”، بعد إعجاب المشرفين بغنائه، وعرضوا علينا مشاركته في البرنامج، وهكذا انطلقت المغامرة” .

وزارت المتحدثة نفسها: “إنزو بحكم عشقه لـ”rap” الأمريكي، فهو يعشق المغني “soprano”، ولذلك كان سعيدا جدا بمواصلة المسيرة في البرنامج مع فريقه.

وأشات والدة إنزو إلى الدور الإيجابي، التي لعبته قناته في يوتوب في شهرته، حيث قالت إنه ألف بنفسه أغنية بعنوان lockdow، وصلت نسبة مشاهدتها إلى 72000مشاهدة.