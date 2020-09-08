العثماني: الأمية “آفة معيقة للتنمية” ومليون و200 ألف مستفيد من الموسم الأخير

في اليوم العالمي لمحاربة الأمية، الذي يخلده العالم، والمغرب في وضع استثنائي، أعلنت الحكومة عن حصيلة محو الأمية في الموسم القرائي الأخير، التي تجاوز فيها المغرب، لأول مرة، مليون و200 ألف مستفيد.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، إنه يترأس هذه الأثناء، اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في دورته السادسة، وهو الاجتماع، الذي يصادف تخليد اليوم العالمي لمحاربة الأمية في سياق استثنائي، بسبب تداعيات انتشار كوفيد- 19‬⁩.

وحسب العثماني، فإن عدد المشاركين في مجموع برامج محاربة الأمية،‬ خلال الموسم القرائي 2019-2020، فاق 1 مليون و200 ألف مشارك، ومشاركة، مقابل أكثر من 1 مليون و130 ألف مستفيد ومستفيدة، برسم الموسم القرائي 2018-2019، أي بزيادة تقدر بـ5,9 في المائة.

كما تجاوز عدد المسجلين في محو الأمية، لأول مرة في تاريخ المغرب، عتبة 01 مليون مشترك، ليبلغ 01 مليون و22 ألف مسجل ومسجلة، مقابل 935 ألف مستفيد، ومستفيدة برسم موسم 2018-2019، أي بزيادة تقدر بـ 9,3 في المائة.

وتراهن الحكومة على برنامج محو الأمية، والمنخرطين فيه، لتسريع وتيرة تقليص الأمية في البلاد، بوصفها “آفة معيقة للتنمية”، حسب رئيس الحكومة.