الصحة الفلسطينية: 10 وفيات و717 إصابة جديدة بكورونا و718 حالة شفاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، 10 وفيات، و717 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و718 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراء 5560 فحصًا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في بيان صحافي، إن "نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 68.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.2 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات".

وأضافت، أن "حالات الوفاة سجلت في: مدينة القدس (3 حالات)، ضواحي القدس (مواطنة 37 عاما)، محافظة نابلس (مواطن 39 عاما)، محافظة رام الله والبيرة (مواطن 59 عاما)، محافظة سلفيت (مواطنة 78 عاما)، محافظة الخليل (مواطن 68 عاما)، محافظة قلقيلية (مواطن 60 عاما)، قطاع غزة (مواطنة 56 عاما)".

Advertisements

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (144)، محافظة نابلس (75)، محافظة بيت لحم (56)، محافظة قلقيلية (25)، محافظة رام الله والبيرة (59)، جنين (9)، أريحا والأغوار (22)، طوباس (11)، طولكرم (20)، سلفيت (11)، قطاع غزة (118)، ضواحي القدس (34)، مدينة القدس (133)".

وتابعت وزيرة الصحة أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (372)، محافظة جنين (7)، محافظة سلفيت (2)، محافظة طولكرم (8)، محافظة نابلس (22)، محافظة قلقيلية (28)، محافظة أريحا والأغوار (70)، مدينة القدس (209)".

ولفتت إلى وجود 30 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.