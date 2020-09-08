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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تواصل تقديم الرعاية الطبية المجانية بحضرموت والان مع التفاصيل
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
تواصل دولة الإمارات تقديم الرعاية الطبية المجانية لسكان مختلف المناطق النائية بمحافظة حضرموت عبر العيادات المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
واستقبلت العيادات الطبية المتنقلة خلال تواجدها في منطقتي العيون وعبدالله غريب بمديرية غيل باوزير، 280 حالة مرضية من مختلف الفئات العمرية، حيث جرى معاينة مختلف الحالات المرضية وإعطاء العلاجات والأدوية المجانية اللازمة، فضلا عن الأمراض المنتشرة في أوساط الأهالي ومنها علاج أمراض الحميات والالتهابات والسعال والإنفلونزا والجروح والحروق.
من جهتهم أعرب السكان عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة لوقفتها الأخوية إلى جانبهم، مشيدين بجهود الهلال الأحمر الإماراتي وتنفيذ هذا المشروع الحيوي في مناطقهم.
ويأتي مشروع " العيادات المتنقلة " لتخفيف معاناة السكان في المناطق النائية التي لا تتوفر فيها المراكز الطبية أو الكادر الطبي، وتستمر في تقديم خدماتها بين مناطق ومديريات محافظة حضرموت على مدار العام الجاري 2020م.
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