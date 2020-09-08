منظمة الصحة: وفاة 47 شخصا بالكوليرا في اليمن منذ بداية العام الجاري

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، وفاة 47 شخصا وإصابة أكثر من 165 ألف آخرين بوباء الكوليرا في اليمن، خلال 7 أشهر.



وذكر مكتب المنظمة الأممية في اليمن، في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” أنه “خلال الأشهر السبعة الأولى من 2020، تم الإبلاغ عن أكثر من 165 ألف حالة كوليرا، فضلاً عن 47 حالة وفاة مرتبطة بالمرض”.

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وتابع: ”استجابت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية والشركاء، من خلال ترصد وإدارة الحالات، والفحص المختبري، ورسم خرائط البؤر الساخنة، وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة”.

ويعاني اليمن تدهورا حادا في القطاع الصحي؛ بسبب الصراع المشتعل الذي أدى إلى إغلاق نصف المرافق الطبية في البلاد؛ ما جعل العديد من السكان معرضين للأوبئة والأمراض