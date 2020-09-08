"أبوظبي للاستثمار" يعين أستاذاً بجامعة كورنيل رئيساً عالمياً للأبحاث

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

أعلن جهاز أبوظبي للاستثمار "أديا" تعيين ماركوس لوبيز دي برادو الأستاذ في جامعة كورنيل رئيساً عالمياً للأبحاث والتطوير الكمي ليباشر مهامه فوراً من مقره في أبوظبي.



وبات جهاز أبوظبي للاستثمار "أديا" حالياً واحداً من أهم صناديق الاستثمار في العالم.

وقال الجهاز في بيان: "سينضم لوبيز دي برادو إلى وحدة تم إنشاؤها مؤخرا كجزء من دائرة الاستراتيجية والتخطيط والتي أُسندت إليها مهمة تطبيق منظومة عمل استثماري معتمدة على منهج البحث العلمي".

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وأضاف البيان أن خبرة دي برادو تمتد لأكثر من 21 عاما، شغل خلالها عدة مناصب في مجالات استثمارية وأكاديمية وبحثية. وتولى مؤخرا منصب بروفيسور في مجال تعلم الآلة في كلية الهندسة بجامعة كورنيل بالإضافة إلى كونه أحد المؤسسين والرئيس التنفيذي في شركة "ترو بوزيتيف تكنولوجيز"، التي تقوم بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات المالية.

وفي السنوات العشر الأخيرة، التحق بزمالة بحثية في مختبر لورنس بيركلي الوطني، حيث أجرى أبحاثاً رائدة في الحوسبة فائقة الأداء.

ويحمل لوبيز دي برادو درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة دي سانتياغو دي كومبوستيلا (USC)وشهادتي دكتوراه في التمويل الكمي من جامعة كومبلوتنسي بمدريد والاقتصاد المالي من الجامعة الوطنية في مدريد، كما أكمل أبحاث ما بعد الدكتوراه في كل من جامعتي فارفارد وكورنيل.

ويضاف إلى إنجازات لوبيز دي برادو تأليفه ومشاركته في العديد من الأبحاث المبتكرة والتي تم نشرها في الكثير من الكتب والمجلات الأكاديمية، كما أثمرت أبحاثه عن تسجيل 13 براءة اختراع.