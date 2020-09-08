شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان.. 52 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 87590 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 87590 إصابة، والوفيات 742 حالة، والمتعافين 82973 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 7ر94%. وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 52 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 472 حالة والمنومين في العناية المركزة 161 حالة.

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