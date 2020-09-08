شكرا لقرائتكم خبر عن إصابتان بكورونا في مخيم للآجئين السوريين بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللآجئين في الأردن اليوم، عن تسجيل إصابتين لشخصين بفيروس كورونا المستجد في مخيم الأزرق للآجئين السوريين. وقالت المفوضية في بيان صحفي، أنها ووفقًا للبروتوكول المعمول به، تم نقل اللآجئين إلى موقع العزل في منطقة البحر الميت، حيث تم إجراء اختبار لجميع الأفراد الذين كانوا على اتصال بهم وتنفيذ إجراءات العزل.

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