شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: لا حوار سياسي حول "نورد ستريم 2" والان نبدء بالتفاصيل
نقلت تقارير إعلامية أن الكرملين قال اليوم إنه لا حاجة لإجراء مناقشات سياسية حول خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، واصفا إياه بأنه مشروع تجاري دولي إلى حد كبير.
ولم تستبعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فرض عقوبات على المشروع في أعقاب الاشتباه في تعرض الروسي أليكسي نافالني، المعروف بانتقاداته للكرملين، لواقعة تسميم الشهر الماضي.
ومن المقرر أن يضاعف نورد ستريم 2 قدرة خط الأنابيب الذي يعمل حاليا نورد ستريم 1 على نقل الغاز مباشرة من روسيا إلى ألمانيا. وجرى الانتهاء مما يزيد على 90 بالمئة من المشروع ومن المقرر أن يعمل من أوائل عام 2021.
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