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اصابة شرطيين جراء تفجير انتحاري في كركوك

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اصيب شرطيان عراقيان بجروح في تفجير انتحاري بحزام ناسف في محافظة كركوك 260 كلم شمال بغداد اليوم.

وافادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن انتحاريا فجر نفسه بحزام ناسف بعد محاصرة قوة تابعة للشرطة الاتحادية في منطقة وادي أبوشحة بناحية الرشاد بمحافظة كركوك، مما أدى إلى إصابة اثنين من منتسبي الشرطة الاتحادية بجروح.

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت اليوم عن انطلاق عملية أمنية لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" في مناطق جنوب كركوك، اسفرت حتى الان عن العثور على ثلاثة أوكار و50 صاروخاً و300 مقذوف.

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