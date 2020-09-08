شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. 857 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، 857 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفا . وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 91.244 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 548 حالة وفاة.

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