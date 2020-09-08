بهذه الطريقة يمكنكم مشاهدة نتفليكس مجاناً

من أجل إعطاء العملاء المحتملين لمحة عما سيحصلون عليه إذا اشتركوا في خدماتها، قدمت ““نيتفليكس” خدمة جديدة لمشاهدة بعض الأفلام أو مشاهدة الحلقة الأولى من العديد من البرامج التلفزيونية الشهيرة.
اجهزة مدعومة
هذا الخيار متاح للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تعمل بنظام أندرويد فقط. لا يمكنك الوصول إلى هذا الخيار على أجهزة iOS.
أحد أشهر البرامج التلفزيونية في القائمة هو Stranger Things. الحلقة الأولى من مسلسل الخيال العلمي التلفزيوني هذا كافية لتجعلك تشترك في خدمة نتفليكس.
البرامج والمسلسلات التلفزيونية الأخرى المتوفرة على الخدمة المجانية هي:
Grace and Frankie ،Murder Mystery ،Love is Blind ،The Two Popes ،Bird Box ،The Boss Baby Back in Business ،Our Planet and Elite.
يذكر بأن، نيتفليكس هي أكبر خدمة بث في العالم على الرغم من ارتفاع رسوم الاشتراك فيها مقارنة بتطبيقات البث الأخرى مثل Disney + Hotstar و Amazon Prime Video وغيرها. ومع ذلك، تقدم نيتفليكس مكتبة ضخمة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية عبر لغات مختلفة، بحسب ما أوردت صحيفة "إنديان إكسبرس".
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