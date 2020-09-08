انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة تم التقاطها للمغنية الشهيرة ريهانا أثارت القلق بين متابعيها.

وفي التفاصيل، فظهرت آثار إصابة على وجه ريهانا التي كانت في سيارتها أمام أحد المطاعم في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا.

وتظهر الصور رضوضاً زرقاء حول عين ريهانا، بالإضافة إلى آثار جروح على جبينها. وتظهر الصور رضوضاً زرقاء حول عين ريهانا، بالإضافة إلى آثار جروح على جبينها. وأوضح ممثل عن ريهانا أنها تعرضت لحادث خلال ركوبها "سكوتر كهربائي"، وأضاف أن الجروح تبدو أسوأ مما هي في الحقيقة، لافتاً إلى أنها تتحسن بسرعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر ريهانا بوجه مشوّه وكدمات في جسدها... والسبب؟ (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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