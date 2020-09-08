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2020-09-08 | 14:19
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وقال عبد الرحيم في حديث للسومرية نيوز، إن "فترة التوقف كانت طويلة جداً على جميع اللاعبين العراقيين فنحن لم نمر بهذا الوضع ولم نعتد عليه".
وأوضح ان "قرار استئناف الأنشطة الرياضية قرار رائع جداً وقد يكون متأخراً بعض الشيء، لكن الأهم هو عودة النشاط الرياضي الى البلاد".
واكد قائلاً: "لا أستطيع الانتظار حتى ينطلق الدوري الممتاز، اشعر بشغف كبير والنوارس جاهزون لتحديات الموسم الجديد ونأمل بتحقيق المأمول منا".
وكانت الهيئة التطبيعية قد أعلنت أمس ان انطلاق الدوري سيكون بعد 50 يوماً من استئناف الأنشطة الرياضية في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر مهاجم النوارس: لا أستطيع الانتظار حتى انطلاق الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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