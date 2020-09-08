تفاصيل حريق الكرادة.. انقاذ العوائل ومصرع احد المواطنين 'صور'

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن السيطرة على حريق اندلع داخل بناية سكنية في منطقة الكرادة، فيما اشارت الى انها انقذت العوائل فيما لقي احد الاشخاص مصرعه بسبب الحريق.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من التدخل والسيطرة على حادث حريق اندلع داخل بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق في منطقة الكرادة شارع ابو نؤاس".

واضافت "الحريق اندلع داخل مولدة كهربائية في سرداب البناية مما اشعل الحريق التي امتدت السنتها الى الطوابق السكنية العليا فحاصرت العوائل داخل شققهم الذين لم يتمكنوا من الخروج وخنقتهم بادخنتها الكثيفة المنبعثة".

وتابعت "على الفور هرعت فرق الدفاع المدني الى موقع الحريق وباشرت بعمليات مكافحة النيران واخراج العوائل وبدأت بالاطفال والنساء ثم الرجال باستخدام عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة وتمكنت من اخراج جميع العوائل بسلام والسيطرة على النيران بوقت قياسي مع تحجيم الخسائر المادية".

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واكدت ان "فرق الدفاع المدني عثرت على جثة صاحب المولدة الذي فارق الحياة بسبب الحريق"، مشيرة الى ان "فرق الدفاع باشرت بانتشال الجثة وتسليمها الى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية المتبعة".