أسرع من الصوت... طائرة خارقة للرئيس الأميركي (صور)

فازت شركة ناشئة في مجال الطيران تدعى "Hermeus" بعقد لتطوير الطائرة الرئاسية الأميركية، بمحرك خارق يجعلها قادرة على السفر من نيويورك إلى باريس في 90 دقيقة فقط.

قامت الشركة بتصميم وبناء واختبار نموذج أولي لمحرك قادر على جعل الطائرة تتحرك بسرعة أكبر بـ5 مرات من سرعة الصوت، أي ما يعادل نحو 2000 كيلومتر في الساعة. Advertisements ونجحت الشركة في إكمال تجاربها المتعلقة بمحرك الطائرة في أذار الماضي. والجدير ذكره أنه في وقت مبكر من العام 2025 قد يكون هناك نموذج أولي لهذه الطائرة الخارقة.

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