سباق خليفة شينزو آبي.. هل يجني نجل مزارع الفراولة المنصب؟

انطلق في اليابان، اليوم الثلاثاء، سباق اختيار خليفة لرئيس الوزراء المستقيل شينزو آبي، مع تسجيل ذراعه الأيمن ونجل مزارع الفراولة يوشيهيدي سوجا، تقدما يعززه شعبية راسخة.



وسوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء، هو نجل مزارع للفراولة، ويحظى بدعم التيارات الرئيسية في الحزب الديمقراطي الليبرالي قبل التصويت المقرر في الـ 14 من الشهر الجاري.

وفوق كل ذلك، يخوض السباق دون منازع، متسلحا بسيرة ذاتية لوزير دفاع سابق يتمتع بشعبية كبيرة ومسؤول السياسيات في الحزب الذي لديه الأغلبية التشريعية القوية.

وبدأت المنافسة على منصب رئيس الوزراء، أواخر الشهر الماضي، بعد الاستقالة المفاجئة لآبي الذي استمر لأطول مدة في الحكم، والتي أرجعها لأسباب صحية.

وتسود تكهنات في الأوساط اليابانية أن خليفة شينزو آبي، سيدعو إلى انتخابات مبكرة، من أجل تعزيز التأييد الشعبي له.

غير أن سوجا ألمح سابقا إلى أنه من غير المرجح حصول ذلك على الفور، وقال الحكومة الجديدة يجب أن تجعل أولويتها القصوى محاربة فيروس كورونا.

Advertisements

سوجا البسيط

وفي منطقة أكيتا بشمال اليابان، نشأ سوجا، وعمل في وظائف بسيطة قبل أن يفوز بمقعد في مجلس مدينة يوكوهاما.

ومتفاخرا بخلفيته البسيطة هذه، قال "أن يتمكن شخص عادي مثلي من التقدم ليصبح في منصب رئيس للحكومة، فهذه بالضبط هي ديمقراطية اليابان، أليس كذلك؟"

برامج المرشحين..واحدة

واليوم، قدم ممثلو سوجا، وخصماه وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا، ومسؤول سياسة الحزب فوميو كيشيدا، بتسجيل ترشيحهم رسميا لمنصب رئيس الحكومة.

وفي تجمع للمرشحين، أوضح سوجا قرار ترشحه نابع من المساعدة في تجنب البلاد "الفراغ السياسي"، مؤكدا أنه سيعطي أزمة كورونا وإعادة بناء الاقتصاد الأولوية.

أما إيشيبا الذي أعلن تأييده لسوجا من قبل، فتعهد بالإعداد "لانطلاقة جديدة" تتضمن "تنشيط المناطق" اليابانية، وتحفيز الاقتصاد، وبناء فريق متمكن.

وإيشيبا الذي يؤيد تعزيز دور الدفاع عن النفس في البلاد في الدستور السلمي، يُنظر إليه بعين الريبة من قبل البعض في الحزب، بعد أن تركه لبعض الوقت لينشط كمستقل مع حزب منافس، إلى أن عاد إليه.

بينما كيشيدا (63 عاما)، كان يُنظر إليه على أنه وريث آبي، قبل أن تتغير النظرة ويفقد بعضا من حظوظه مع طرح اقتراح بتحفيز مالي لصالح جميع السكان.