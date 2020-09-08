قبرص تندد مجددا بأفعال تركيا "العدوانية" في المتوسط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، اليوم الثلاثاء، إن أنشطة تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط تتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

Advertisements جاء لك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في العاصمة القبرصية نيقوسيا، حيث ناقشا العلاقات الثنائية وأزمة شرق المتوسط. وأضاف خريستودوليديس أنه ناقش مع نظيره الروسي الأعمال غير القانونية لتركيا في المنطقة، داعيا أنقرة إلى وقف تعاملها العنيف مع دول المنطقة.

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