الفلوس في مكاتب البريد.. بدء صرف ال1000 للمرشدين السياحيين ​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تبدأ الحكومة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، في صرف دعم استثنائي للمرشدين السياحيين بقيمة 500 جنيه لكل منهم لمدة 4 أشهر.

يأتي ذلك لتخفيف تداعيات أزمة جائحة كورونا، في ظل تعثر السياحة خلال الأربعة أشهر الماضية مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع يتعافى تدريجيا وفقا لآخر الإحصاءات.

وبدأ الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الدعم، يوم الأحد الماضي بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي www.Moss.gov.eg.

ويستفيد من الدعم، جميع المرشدين السياحيين المسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار ويحملون ترخيص الوزارة ونقابة المرشدين السياحيين.

ويبلغ عدد المستفيدين 12 ألفا و424 مرشدا سياحيا لم يستفيدوا من مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، حيث يأتي الصرف بواقع 1000 جنيه تعادل شهرين من قيمة الدعم المقرر لكل مستفيد؛ من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر، أن يتم الصرف على دفعتين فقط، تكون الدفعة الأولى اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر، والدفعة الثانية 1000 جنيه أيضاً في شهر أكتوبر 2020 وسيعلن تاريخ بدء الصرف قبلها بوقت كاف، مع التأكيد أنه لا علاقة للدعم الاستثنائي المقرر بدفع اشتراك نقابة المرشدين السياحيين أو تأمينات اجتماعية، حيث يصنف المرشد السياحي وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية صاحب عمل وليس عمالة غير منتظمة.

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وتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وهيئة البريد لتحديد لتسهيل عمليات الصرف وضمان عدم التزاحم والتكدس نظرا لتواكب الصرف مع توقيتات صرف المعاشات من مكاتب البريد.

من ناحيته، أشاد حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، بقرار الحكومة، بدعم المرشدين السياحيين، مؤكداً أن الدعم الاستثنائي يأتي لنحو 12 ألفا و400 مرشد سياحي لمواجهة تداعيات فيروس أزمة فيروس كورونا المستجد.

ودعا النحلة في تصريح أدلى به لمصراوي، المستفيدين إلى عدم التزاحم أمام مكاتب البريد حفاظاً على سلامة الجميع، مشيراً إلى أن وزارة التضامن قامت بإجراءات صرف الدعم الاستثنائي للمرشدين السياحيين بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرشدين السياحيين لإضافة أسماء المرشدين غير المشتركين بالنقابة.

وتابع: وزارتا التضامن الاجتماعي والسياحة والآثار، تعاونتا سويا لضم أسماء غير المشتركين بنقابة المرشدين السياحيين لصرف الدعم الاستثنائي لهم.

وكان الدكتور مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، أعلن أن hلوزارة قامت بالتنسيق مع بعض النقابات الفرعية للمرشدين ومكاتب الوزارة بالمحافظات المختلفة بتجميع كافة البيانات الخاصة بالمرشدين السياحيين "المقيدين في وزارة السياحة والصادر لهم ترخيص من الوزارة" وإرسالها إلى وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك للإسراع في صرف الدعم العاجل لهم لمدة أربعة أشهر، في أقرب وقت ممكن.

تأتي هذه المبادرة في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والتضامن الاجتماعي لدعم العاملين بالقطاع السياحي من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.