تعرف على الوصية الأخيرة للراحل يوسف والي وزير الزراعة الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى:
كشف الدكتور ماهر والي عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر، عضو مجلس الشعب "سابقًا" عن دائرة ابشواى بالفيوم، أن شقيقه الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، أوصى قبل موته بإيداع الهدايا التي حصل عليها من "ميداليات ودروع ونياشين" متحف وزارة الزراعة.
وأوضح عميد كلية الزراعة، أن الوزير الأسبق، أوصى أن تكون جنازته رمزية تقتصر على أهله بقرية النزلة بالفيوم، دون إقامة سرادق بمسقط رأسه أو محل إقامته بالقاهرة.
وأوضح الدكتور ماهر، أن شقيقه كان يتبرع بمعاشه لصندوق "تحيا مصر" وأنه لم يكن يتقاضى أي راتب نظير عمله وزيرًا.
وتوفي الدكتور يوسف والي، صباح السبت الماضي، عن عمر يناهز 89 عامًا، وجرى دفنه بمسقط رأسه في الفيوم.
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