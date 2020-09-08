بالصور.. كبار السن في مقدمة الصفوف أمام لجان الشيوخ بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

واصل المواطنون اليوم الثلاثاء، التصويت في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ بدمياط، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وجاءت مدينة فارسكور في مقدمة المواقع التي شهدت إقبالًا من الأهالي، تليها مدينة كفر سعد وعدد من قرى كفر البطيخ والبصارطة.

وشهدت اللجان في مدينتي السرو والزرقا، حضور ملفت لكبار السن خاصة السيدات، ويدلي نحو مليون و ٤٠ ألف و٤٨٠ ناخبًا وناخبة، بأصواتهم، في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، في ٢٥١ لجنة فرعية بمراكز ومدن المحافظة.