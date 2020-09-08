"عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين": انتظام التصويت في مقرات انتخابات إعادة "الشيوخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها رصدت انتظام انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي انطلقت الجولة الثانية منها في الداخل اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى مساء غدٍ الأربعاء.

وتتابع التنسيقية جولة الإعادة بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة للانتخابات، صباح اليوم، وتواصل متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل في حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من الانتخابات في الدوائر التي تشهد جولة إعادة على مقاعد "الفردي".

وتعتمد التنسيقية على متابعيها في المحافظات التي تشهد جولة إعادة، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامي بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمرًا صحفيًّا كل 4 ساعات على مدار يوم التصويت، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية "زووم".