بالصور.. أسقف دشنا يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي: أدلى "الأنبا تكلا" أسقف مطرانية الأقباط الأرثوذكس بدشنا، رفقة آباء وكهنة الإيبارشية، بأصوتهم في لجانهم الانتخابية بقنا. وحرص أسقف دشنا على ارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية بفيروس كورونا المستجد. وتشهد جولة الإعادة بقنا التنافس بين ٦ مرشحين على 3 مقاعد فردية، بينما يبلغ إجمالي من يحق لهم التصويت مليونين و٢٦ ألف ناخب وناخبة، موزعين على ٤٦٨ لجنة فرعية.

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