أسطول إيريني: رصدنا عشرات السفن المشبوهة قبالة ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أفاد أسطول "إيريني"، الذي يراقب عملية حظر توريد السلاح إلى ليبيا، بأنه رصد منذ 4 مايو، عند بدء نشاطه في البحر، وعبر الدوريات التي نفذها وسط البحر الأبيض المتوسط ، وأكثر من 600 عملية حراسة و 12 زيارة ودية إلى متن بعض السفن التجارية، عشرات السفن المشبوهة قبالة الساحل الليبي.

كما أشار في بيان أوردته قناة "العربية"، الثلاثاء، إلى رصده سفنًا مشبوهة في أكثر من 10 موانئ ونقاط، بالإضافة إلى ٨٠ رحلة عسكرية و٢٥ مهبطا.

ولفتت "عملية إيريني" التي تراقب حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ومكافحة تهريب النفط من ليبيا، إلى أنها رفعت 14 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن طرفي النزاع في ليبيا، مثبتة بذلك حيادها.

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يأتي ذلك فيما تشدد الدول الأوروبية على ضرورة الالتزام بوقف تدفق السلاح إلى الأراضي الليبية، ووقف التدخلات في الصراع الذي انهك البلاد لسنوات.

وكان الاتحاد الأوروبي أطلق "إيريني" في مايو الماضي، لتحل مكان مهمة صوفيا التي أطلقت عام 2015، التي كانت تشمل إلى جانب السلاح تهريب المهاجرين، وذلك بعد أن اتفق القادة الدوليون خلال مؤتمر برلين للسلام في يناير، على الإبقاء على حظر التسليح الأممي

وتأجل إطلاق المهمة قرابة شهر على خلفية خلاف بين إيطاليا واليونان حول قيادتها. لكن الاتحاد الأوروبي اتفق في النهاية على تداول القيادة بين البلدين كل ستة أشهر.

وتعمل المهمة في شرق المتوسط لمراقبة السفن التي يشتبه في نقلها أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا التي أدى النزاع فيها إلى مقتل المئات ونزوح أكثر من 200 ألف شخص.