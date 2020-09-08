كبار السن يتصدرون المشهد في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

شهد اليوم الأول لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ ببني سويف، توافد المواطنين على صناديق الاقتراع، وزادت كثافة المصوتين بقريتي بهبشين والزيتون مسقط رأس المرشحين.

وتصدرت السيدات وكبار السن المشهد، بعدما حرصوا على التواجد أمام اللجان منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة يبلغ مليون و 875 ألف و726مواطنًا لهم حق الاقتراع في 481 مركزًت انتخابيًا يضم 532 لجنة انتخابية فرعية.