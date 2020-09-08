خسرت 5 جنيهات في الجرام.. أسعار الذهب تواصل التراجع في السوق المحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار الذهب في مصر بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تأثرًا بتراجع سعر المعدن عالميًا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 838 جنيهًا مقابل 843 جنيهًا أمس.

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 718 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 957.7 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6704 جنيهات.

وعالميًا تراجعت أسعار الذهب في تعاملات الصباح بنسبة تصل إلى 0.86% بحلول الساعة الواحدة و14 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وبلغ سعر أوقية الذهب 1917 دولارًا، بانخفاض نسبته 16.6 دولار في الأوقية مقارنة ببداية التعاملات.