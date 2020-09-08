شركات مطوّرة للقاحات كورونا تعتزم إصدار تعهّدٍ بعدم السعي للحصول على موافقة الحكومات على منتجاتها قبل أن يثبت أنها آمنة

أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن عددا من الشركات المطوّرة للقاحات كورونا، ومنها "فايزر" و"جونسون اند جونسون" و"مودرنا"، تعتزم إصدار تعهّد عام بعدم السعي للحصول على موافقة الحكومات على منتجاتها قبل أن يثبت أنها آمنة وفعّالة.

وقالت الصحيفة، يوم أمس الجمعة، إن هذه الشركات ستتعهّد بالإلتزام بمستوى عال من المعايير العلمية والأخلاقية في إجراء الدراسات السريرية وعمليات التصنيع.

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و أضافت الصحيفة أن التعهّد قد يصدر قريبا.

و للإشارة تعد شركات "استرازينيكا" و "فايزر" و "مودرنا "من بين الشركات التي تتصدّر سباق تطوير لقاحات لكوفيد-19، إذ أن لقاحاتها في المراحل الاخيرة من التجارب السريرية