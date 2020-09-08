الصحة العالمية تُعلن وفاة 47 حالة بالكوليرا في اليمن في 7 شهور

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، وفاة 47 حالة بمرض الكوليرا في اليمن، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وقال مكتب المنظمة في اليمن عبر

موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "تم الإبلاغ عن أكثر من 165 ألف حالة كوليرا، فضلًا عن 47 حالة وفاة مرتبطة بالمرض".ولا تزال اليمن تعاني من أسوأ كارثة إنسانية في العالم، ويحتاج ما يقرب من 80 بالمئة من السكان، أي ما يزيد على 24 مليون شخص، إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية والحماية.