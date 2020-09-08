إندونيسيا تُسجل 3046 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية تسجيل 3046 إصابة جديدة و100 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء وفقًا لصحيفة "ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية - أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى

البلاد ارتفع إلى 200 ألف و35 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8 آلاف و230 حالة وفاة، وإجمالي عدد المتعافين 142 ألفًا و958 شخصًا.

وأشارت إلى أنه من بين حالات الإصابة الجديدة المُعلن

عنها اليوم، سُجلت 1014 إصابة في جاكرتا، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة بالعاصمة الإندونيسية حتى الآن إلى 48 ألفًا و393 إصابة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.