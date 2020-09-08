حصار يتسبب فى تفجير انتحاري في كركوك

أعلنت العراق إصابة رجلي أمن اليوم الثلاثاء، إثر تفجير انتحاري في محافظة كركوك شمالي البلاد وذلك بعد محاصرتهما "أحد الإرهابيين"، الأمر الذي دفعه إلى تفجير نفسه، بحسب ما ذكر موقع سكاى نيوز.

أوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القوات الأمنية في محافظة كركوك حاصرت إرهابيًا انتحاريًا مما دفعه إلى تفجير نفسه في وادي أبو شحة بناحية الرشاد".

وتبين أن "الحادث أدى إلى إصابة منتسبين اثنين من الشرطة الاتحادية.

والأسبوع الماضي قتلت امرأة وأصيب 3 من رجال الأمن، في انفجار سيارة مفخخة على طريق تكريت كركوك شمالي البلاد.

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ويشار إلى أن تنظيم داعش في العراق استغل حالة إعادة التموضع التي تقوم بها قوات التحالف الدولي، لشن هجمات جديدة ضد القوات العراقية.

وأظهرت مصادر عسكرية إلى أن داعش أعاد تنظيم

صفوفه بمناطق لم ينشط بها سابقا مستخدما تكتيكا جديدا بعملياته.

ومن ناحية أخرى، كشفت قيادة العمليات المشتركة، عن استراتيجية جديدة لملاحقة الخلايا الإرهابية، مشيرة إلى أن عصابات داعش تحاول استغلال ارتفاع درجات الحرارة وظرف البلد الصحي لتنفيذ هجمات إرهابية.

وأكد المتحدث العسكري باسم القيادة المشتركة لوكالة الأنباء العراقية: إن "عصابات داعش الإرهابية ومن خلال خلاياها المتنقلة وبعض الحواضن تحاول استغلال ارتفاع درجات الحرارة، وظرف البلد الصحي المتمثل بجائحة كورونا لتنفيذ عمليات إرهابية لاسيما في المناطق الصحراوية".