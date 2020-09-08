الكويت تُسجل 857 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، اليوم الثلاثاء، عن تسجیل 857 إصابة جدیدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضیة، لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 91244 حالة.
في حین تم تسجیل حالتي وفاة إثر إصابتھما بالمرض، لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 548 حالة.
كما سجلت وزارة الصحة الكویتیة شفاء 617 إصابة في الـ 24 ساعة الماضیة، لیبلغ مجموععدد حالات الشفاء من مرض "كوفید-19" 81654 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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